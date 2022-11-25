Росздравнадзор предостерег 26 столичных аптек от завышения цен на лекарство от диабета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Росздравнадзор направил 26 аптекам Москвы предупреждения о недопустимости завышения цен на препарат от диабета "Оземпик". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Росздравнадзор объявил 42 предостережения 26 аптечным организациям в Москве за превышение максимальной цены на препарат "Оземпик", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка цен была организована после публикации материалов о фактах их завышения в СМИ. Кроме того, аналогичные проверки проведут в других регионах РФ.

В середине ноября издание РБК сообщило, что цена на препарат "Оземпик" в столичных аптеках примерно в два раза превышает предельно зарегистрированную и составляет от 16 до 23 тысяч рублей. При этом в некоторых аптеках его нет в наличии.

"Оземпик" внесен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2022 год, и согласно госреестру, его предельная зарегистрированная цена находится на уровне 5,8 тысячи рублей, а максимальная розничная цена не должна быть больше 7,7 тысячи рублей.

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