13:13Общество
Розничные цены на лекарства в РФ вернулись на прошлогодний уровень – Росздравнадзор
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Цены на медицинские препараты на розничном рынке России вернулись к уровню 2021 года, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Об этом сообщает РИА Новости.
"На сегодняшний день мы видим не только снижение, а можно сказать серьезно, мы пришли фактически к розничным ценам прошлого года", – заявила она.
По словам Самойловой, Росздравнадзор располагает точной информацией об этой динамике благодаря системе мониторинга движения лекарственных препаратов.
Ранее Мурашко заявил, что российская медицина не испытывала какой-либо нехватки из-за наложенных западными странами санкций. По его словам, властями страны были приняты решения по разработке необходимых импортозамещающих продуктов, однако часть из них является опережающими технологиями.
Розничные цены на лекарства в РФ вернулись к уровню 2021 года – Росздравнадзор
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