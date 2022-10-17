Розничные цены на лекарства в РФ вернулись на прошлогодний уровень – Росздравнадзор

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Цены на медицинские препараты на розничном рынке России вернулись к уровню 2021 года, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Об этом сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день мы видим не только снижение, а можно сказать серьезно, мы пришли фактически к розничным ценам прошлого года", – заявила она.

По словам Самойловой, Росздравнадзор располагает точной информацией об этой динамике благодаря системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

Ранее Мурашко заявил, что российская медицина не испытывала какой-либо нехватки из-за наложенных западными странами санкций. По его словам, властями страны были приняты решения по разработке необходимых импортозамещающих продуктов, однако часть из них является опережающими технологиями.

Розничные цены на лекарства в РФ вернулись к уровню 2021 года – Росздравнадзор

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!