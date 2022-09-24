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Москва 24

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Общество

24 сентября, 23:11

Мурашко заявил об отсутствии дефицита в российской медицине из-за санкций

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская медицина не испытывала какой-либо нехватки из-за наложенных западными странами санкций, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Это стало заботой и министерства, и правительства в целом… мы пока на сегодняшний день так критически не испытывали каких-то дефицитов, но тем не менее те или иные вызовы уже возникали", – сказал он в эфире телеканала "Культура".

По словам главы Минздрава РФ, властями страны были приняты решения по разработке необходимых импортозамещающих продуктов, однако часть из них является опережающими технологиями.

Мурашко также призвал к декриминализации врачебной деятельности, так как медики в некоторых случаях оказывают помощь в трудных ситуациях, а преследование приведет к тому, что врачи будут назначать больше обследований и консилиумов, при этом теряя время.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что страх остаться без медикаментов и медоборудования безоснователен. Он утверждает, что прекращение международными компаниями разработок в РФ не повлияет на обеспечение жителей лечением.

По его словам, информацию о прекращении разработок лекарств распространяют в СМИ с пропагандистскими целями. Он подчеркнул, что запретов не будет, но могут возникнуть другие вопросы, связанные с логистикой и подорожанием.

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