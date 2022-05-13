В центре лекарственного обеспечения рассказали о ситуации с зарубежными препаратами в РФ

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Ни одна зарубежная компания, производящая лекарственные препараты, не покинула российский рынок, сообщила глава Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина.

"На сегодняшний день ни один зарубежный производитель не ушел с российского рынка", – приводит ее слова ТАСС.

Максимкина добавила, что ведомство в полном объеме осуществило закупку лекарственных препаратов для российских пациентов из расчета потребности на 2022 год.

Ранее вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов заявил, что в России нет дефицита лекарств, в том числе импортных. Он подчеркнул, что ни один из препаратов не подпадает под санкции, а все зарубежные фирмы продолжают поставки в рамках заключенных контрактов.