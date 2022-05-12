В РСПП заявили, что в России нет дефицита лекарств

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В России нет дефицита лекарств, в том числе импортных, заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов. Об этом сообщает газета "Известия".
Он подчеркнул, что ни один из препаратов не подпадает под санкции, а все зарубежные фирмы продолжают поставки в рамках заключенных контрактов.
"У нас на сегодняшний день нет дефицита лекарств ни по одной из групп, потому что все санкционные мероприятия применяются с оговоркой после запятой: нельзя многое, кроме лекарственных препаратов, медизделий и сельхозпродукции", – сказал он.
Вице-президент РСПП указал, что перебои с поставками были связаны только с логистическими проблемами. В частности, были нарушены контейнерные перевозки, а фуры не могли своевременно пройти через таможни Белоруссии, Финляндии и Литвы.
В то же время Черепов отметил, что теоретически в России может не хватать инновационных препаратов, которые требуют дополнительной регистрации, однако, подчеркнул он, эта проблема решаема. В качестве примера вице-президент РСПП привел постановление правительства РФ об ускоренной регистрации таких препаратов, параллельный импорт и точечные разрешения на закупку.
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в РФ сохраняются достаточные объемы лекарственных препаратов. Она отметила, что специальная система маркировки лекарственных средств позволяет ведомству следить за их наличием и оперативно реагировать на изменение ситуации, при необходимости перераспределяя препараты или стимулируя производителей к увеличению объемов выпуска.
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