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Общество

03:30

В РСПП заявили, что в России нет дефицита лекарств

медицинаобщество

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

В России нет дефицита лекарств, в том числе импортных, заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов. Об этом сообщает газета "Известия".

Он подчеркнул, что ни один из препаратов не подпадает под санкции, а все зарубежные фирмы продолжают поставки в рамках заключенных контрактов.

"У нас на сегодняшний день нет дефицита лекарств ни по одной из групп, потому что все санкционные мероприятия применяются с оговоркой после запятой: нельзя многое, кроме лекарственных препаратов, медизделий и сельхозпродукции", – сказал он.

Вице-президент РСПП указал, что перебои с поставками были связаны только с логистическими проблемами. В частности, были нарушены контейнерные перевозки, а фуры не могли своевременно пройти через таможни Белоруссии, Финляндии и Литвы.

В то же время Черепов отметил, что теоретически в России может не хватать инновационных препаратов, которые требуют дополнительной регистрации, однако, подчеркнул он, эта проблема решаема. В качестве примера вице-президент РСПП привел постановление правительства РФ об ускоренной регистрации таких препаратов, параллельный импорт и точечные разрешения на закупку.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в РФ сохраняются достаточные объемы лекарственных препаратов. Она отметила, что специальная система маркировки лекарственных средств позволяет ведомству следить за их наличием и оперативно реагировать на изменение ситуации, при необходимости перераспределяя препараты или стимулируя производителей к увеличению объемов выпуска.

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