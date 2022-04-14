Голикова рассказала о ситуации на российском рынке лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Наблюдающийся в России дефицит некоторых лекарственных средств иностранного производства имеет временный характер, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, временное отсутствие на рынке некоторых препаратов обусловлено нарушением логистических цепочек. Голикова подчеркнула, что работа по разрешению данной проблемы имеет чрезвычайное значение.
"Чтобы не зависеть от этого, мы вместе с коллегами из Минпромторга, Минздрава и регионов отрабатываем полностью группы лекарственных препаратов, медицинских изделий, которые можно воспроизвести, произвести на территории РФ", – цитирует ее ТАСС.
Голикова отметила, что работа по импортозамещению ведется, несмотря на то что зарубежные производители лекарств не отказываются от поставок в Россию. Также она выразила надежду, что россияне не столкнутся с нехваткой лекарств и перебоями их поставок.
"Считаем, что то, что произошло, было временными трудностями, которые сейчас уже практически преодолены", – добавила Голикова.
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России сохраняются достаточные объемы лекарственных препаратов. Она отметила, что специальная система маркировки лекарственных средств позволяет ведомству следить за их наличием и оперативно реагировать на изменение ситуации, при необходимости перераспределяя препараты или стимулируя производителей к увеличению объемов выпуска.
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