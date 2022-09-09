В Госдуме назвали безосновательным страх остаться без лекарств

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Страх остаться без медикаментов и медоборудования безоснователен, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Он утверждает, что прекращение международными компаниями разработок в РФ не повлияет на обеспечение жителей лечением.
"Санкций в этой сфере нет. <…> Фармацевтическая компания заинтересована в появлении эффективных лекарственных средств. Она вкладывается, хочет их продать. Нет санкций, и они будут продавать", – поделился Тумусов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".
По его словам, информацию о прекращении разработок лекарств распространяют в СМИ с пропагандистскими целями. Он подчеркнул, что запретов не будет, но могут возникнуть другие вопросы, связанные с логистикой и подорожанием.
Ранее сообщалось, что международные фармкомпании приостанавливают клинические исследований своих лекарств в России. По словам специалистов, решение осложнит доступ людей к препаратам нового поколения. Кроме того, в ближайшие 10 лет в РФ могут не выйти порядка 300 разрабатываемых лекарств.
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