В Госдуме назвали безосновательным страх остаться без лекарств

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Страх остаться без медикаментов и медоборудования безоснователен, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Он утверждает, что прекращение международными компаниями разработок в РФ не повлияет на обеспечение жителей лечением.

"Санкций в этой сфере нет. <…> Фармацевтическая компания заинтересована в появлении эффективных лекарственных средств. Она вкладывается, хочет их продать. Нет санкций, и они будут продавать", – поделился Тумусов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

По его словам, информацию о прекращении разработок лекарств распространяют в СМИ с пропагандистскими целями. Он подчеркнул, что запретов не будет, но могут возникнуть другие вопросы, связанные с логистикой и подорожанием.

Ранее сообщалось, что международные фармкомпании приостанавливают клинические исследований своих лекарств в России. По словам специалистов, решение осложнит доступ людей к препаратам нового поколения. Кроме того, в ближайшие 10 лет в РФ могут не выйти порядка 300 разрабатываемых лекарств.