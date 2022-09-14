Мурашко заявил об отсутствии сложностей с лекарствами для пациентов фонда "Круг добра"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Поставки лекарств для пациентов фонда "Круг добра" осуществляются в штатном режиме, также имеются достаточные запасы необходимых препаратов, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Лекарственные препараты все поставляются. Были на определенном этапе сложности логистические в связи с изменением транспортных коридоров, систем оплаты. Сегодня все это работает", – сказал он.

По словам Мурашко, данная ситуация находится под особым контролем министерства, несмотря на отсутствие каких-либо проблем.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна обеспечить свою независимость в производстве иммунобиологических препаратов, поскольку страна еще долго не будет иметь доступа к зарубежным аналогам.

Медведев отметил, что в этих целях необходимо определить перспективные направления для разработки и производства иммунобиологических лекарств, внимательно проанализировав потребности отечественного здравоохранения. Кроме того, по его словам, для организации производства потребуется собственное оборудование и достаточное количество исходного сырья.