Мурашко заявил об отсутствии проблем с доступностью лекарств для детей в РФ

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В настоящее время в России не наблюдается проблем с доступностью лекарственных средств для лечения детей, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает "Интерфакс".
"По лекарственным препаратам мы не испытываем каких-либо трудностей", – сказал глава ведомства.
По словам Мурашко, власти РФ реализуют комплекс мер, который позволяет стране оставаться в числе мировых лидеров по оказанию медицинской помощи детям с редкими заболеваниями. Кроме того, фонд "Круг добра" в 2022 году оказал помощь в закупке лекарственных препаратов для более чем 3 тысяч детей.
"Сегодня очень важно, что по направлению медицинского оборудования очень активно включилась отечественная промышленность: более 22 тысяч медицинских изделий и приборов было поставлено в 2022 году, практически треть из них – отечественного производства", – пояснил министр.
Он добавил, что беженцы из Донецкой и Луганской народных республик проходят в России полный цикл реабилитации. Также российский кабмин выделил деньги на оказание экстренной медицинской помощи как для взрослых, так и для детей.
Ранее в Минздраве РФ сообщили, что проблема с дефицитом препаратов от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы в России решена. По данным Росздравнадзора, с начала года в гражданский оборот выпустили более 1,6 миллиона упаковок "Карбамазепина" от эпилепсии по шести торговым названиям, а также свыше 7,6 миллиона упаковок "Левотироксина" для лечения заболеваний щитовидной железы по четырем торговым наименованиям.
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