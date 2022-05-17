В Минздраве сообщили об устранении дефицита препаратов от эпилепсии в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Проблема с дефицитом препаратов от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы в России решена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.
По данным Росздравнадзора, с начала года в гражданский оборот выпустили более 1,6 миллиона упаковок "Карбамазепина" от эпилепсии по шести торговым названиям, это больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Также в объеме свыше 7,6 миллиона упаковок был выпущен "Левотироксин" для лечения заболеваний щитовидной железы по четырем торговым наименованиям.
Ранее в Росздравнадзоре предупредили, что в аптеках возможен временный дефицит лекарственных препаратов из-за поиска новых логистических путей и задержек поставок на границе. При этом устойчивого дефицита лекарств в России на сегодня не зафиксировано.
В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная. По его словам, сегодня все возникающие вопросы с производителями и оптовыми организациями решаются в режиме инцидент-менеджмента.
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