Проценко заявил о наличии годового запаса лекарств в России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Глава комиссии "Единой России" по здравоохранению Денис Проценко заявил, что, по данным Минздрава, в России есть годовой запас лекарств и расходных материалов.

"Ситуация требует контроля, но она совершенно стабильная", – приводятся его слова на сайте ЕР.

Он добавил, что на площадке комиссии будут созданы рабочие группы по лекарственному обеспечению, клиническому питанию, поддержке производителей российской медицинской техники. Вопросами импортозамещения займутся эксперты, представители производств и власти.

В свою очередь, первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко отметил, что сегодня не фиксируется ярко выраженной дефектуры по препаратам и медицинским изделиям.

"Наша нормативная база меняется в позитивную сторону разумного упрощения законодательных требований. Тем не менее у производителей медицинской техники, фармпроизводителей, представителей власти и регионов есть предложения о дальнейшем совершенствовании, и мы, конечно, открыты к диалогу", – подчеркнул Фисенко.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная. По его словам, сегодня все возникающие вопросы с производителями и оптовыми организациями решаются в режиме инцидент-менеджмента.

