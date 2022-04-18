Мурашко заявил о стабильной ситуации на фармрынке в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная.

"Мы видим сегодня стабильность ситуации на фармацевтическом рынке, в том числе по списку жизненно важных лекарственных препаратов. Достаточно стабильная ситуация и по ценовой политике", – приводит слова Мурашко "Интерфакс".

По словам министра, сегодня все возникающие вопросы с производителями и оптовыми организациями решаются в режиме инцидент-менеджмента. На протяжении последней недели были проведены встречи с отечественными и иностранными производителями препаратов.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России сохраняются достаточные объемы лекарственных препаратов, они доступны для населения страны и медучреждений.

По ее словам, специальная система маркировки лекарственных средств позволяет ведомству следить за их наличием и оперативно реагировать на изменение ситуации, при необходимости перераспределяя препараты или стимулируя производителей к увеличению объемов выпуска.

