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Общество

09:35

В Росздравнадзоре предупредили о временном дефиците препаратов из-за поиска путей поставок

медицинаобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Росздравнадзоре предупредили, что в аптеках возможен временный дефицит лекарственных препаратов из-за поиска новых логистических путей и задержек поставок на границе.

При этом устойчивого дефицита лекарств в России на сегодня не зафиксировано. Также, по данным ведомства, ни один из зарубежных производителей не заявил о прекращении поставок в РФ.

"Кроме того, с некоторыми из них сегодня ведутся переговоры даже об увеличении объемов поставок", – говорится в сообщении, размещенном на сайте Росздравнадзора.

Ранее Минздрав России утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки. Для городов федерального значения, муниципальных районов или городских округов этот срок ограничивается 10 рабочими днями. В иных границах на отгрузку лекарств отводится до 15 дней.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная. По его словам, сегодня все возникающие вопросы с производителями и оптовыми организациями решаются в режиме инцидент-менеджмента.

В Росздравнадзоре заявили о наличии препаратов, на которые был ажиотаж в марте

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