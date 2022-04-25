Минздрав РФ утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав России утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для городов федерального значения, муниципальных районов или городских округов этот срок ограничивается 10 рабочими днями. В иных границах на отгрузку лекарств отводится до 15 дней.

Ранее российское министерство здравоохранения утвердило новый порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Руководитель медицинской организации, осуществляющий организацию диспансерного наблюдения, должен обеспечить охват им не менее 70% лиц с хроническими заболеваниями или высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, а лиц старше трудоспособного возраста – не менее 90%.