Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса, разработанный фармацевтической компанией "Промомед". Об этом сообщили ТАСС в компании.
Лекарственное средство на основе нирматрелвира и ритонавира получило регистрацию 21 апреля.
Как отметил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, клинические исследования препарата показали выраженное противовирусное действие, снижение риска прогрессирования заболевания в более тяжелые формы и ускорение выздоровления.
По его словам, препарат действует вне зависимости от того, каким штаммом заразился пациент.
"На данный момент препарат компании "Промомед" может быть показан для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых", – добавил Чуланов.
Ранее препарат от COVID-19 в форме капсул на основе действующего вещества молнупиравир от "Обнинской химико-фармацевтической компании" получил регистрацию Минздрава РФ. Препарат был зарегистрирован 5 апреля. Регистрация будет действовать до 1 января 2023 года.
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