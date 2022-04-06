Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от COVID-19

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Препарат от COVID-19 в форме капсул на основе действующего вещества молнупиравир от "Обнинской химико-фармацевтической компании" получил регистрацию Минздрава РФ.

В государственном реестре лекарственных средств указано, что препарат был зарегистрирован 5 апреля. Регистрация будет действовать до 1 января 2023 года.

Ранее лекарство от коронавируса внесли в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Также список дополнили тремя дополнительными лекарственными формами еще одного противовирусного препарата. Теперь он содержит указание, что лекарственное средство выпускается в виде порошка, концентрата и лиофилизата.

