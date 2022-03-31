Препарат от COVID-19 включили в перечень жизненно важных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Препарат от коронавируса внесли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
"В обновленный перечень добавлен препарат, который применяется для лечения больных с коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.
Также список дополнили тремя дополнительными лекарственными формами еще одного противовирусного препарата. Теперь он содержит указание, что лекарственное средство выпускается в виде порошка, концентрата и лиофилизата.
"Препараты из перечня ЖНВЛП бесплатно выдаются льготникам по рецепту лечащего врача, поэтому чем быстрее лекарство появляется в этом списке, тем доступнее оно для граждан", – добавили в пресс-службе кабмина.
Лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов используются при лечении граждан по государственной программе бесплатного оказания медпомощи. Цены на данные препараты устанавливаются государством. Всего перечень ЖНВЛП содержит свыше 800 лекарственных средств.
Препарат, предназначенный для лечения коронавируса, был зарегистрирован Минздравом России 3 февраля. Согласно данным реестра лекарственных средств, препарат будет выпускаться в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов.
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