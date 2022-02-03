В России зарегистрировали новый препарат для лечения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минздрав России зарегистрировал препарат под международным непатентованным названием "Молнупиравир", предназначенный для лечения коронавируса.

Согласно данным реестра лекарственных средств, препарат будет выпускаться в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов.

По словам председателя совета директоров "Промомеда" Петра Белого, препарат подходит для всех категории граждан, в том числе для пациентов с хроническими заболеваниями и коморбидными состояниями. Он также отметил, что ранняя терапия позволяет достичь быстрого выздоровления и снизить риск госпитализации, передает РИА Новости.

22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19", разработанный в ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России.

В том же месяце ведомство выдало постоянное регистрационное удостоверение препарату "КОВИД-глобулин". Данное лекарство доказало способность нейтрализовать вирус у испытуемых.

