В России зарегистрировали новый препарат для лечения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минздрав России зарегистрировал препарат под международным непатентованным названием "Молнупиравир", предназначенный для лечения коронавируса.
Согласно данным реестра лекарственных средств, препарат будет выпускаться в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов.
По словам председателя совета директоров "Промомеда" Петра Белого, препарат подходит для всех категории граждан, в том числе для пациентов с хроническими заболеваниями и коморбидными состояниями. Он также отметил, что ранняя терапия позволяет достичь быстрого выздоровления и снизить риск госпитализации, передает РИА Новости.
22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19", разработанный в ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России.
В том же месяце ведомство выдало постоянное регистрационное удостоверение препарату "КОВИД-глобулин". Данное лекарство доказало способность нейтрализовать вирус у испытуемых.
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