Минздрав РФ разрешил проведение клинических исследований препарата "Мир 19"

Фото: РИА Новости/пресс-служба ФМБА России

Минздрав РФ выдал Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) России разрешение на проведение пострегистрационных испытаний препарата "Мир 19" против коронавируса.

Данная информация приводится в реестре разрешений на проведение клинических исследований. Ожидается, что в испытаниях будут задействованы 11 медицинских организаций.

Участниками испытаний станут 1 274 пациента.

22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19", разработанный в ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России.

В том же месяце Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение препарату "КОВИД-глобулин". Данное лекарство доказало способность нейтрализовать вирус у испытуемых.

