ФМБА подало заявку на регистрацию "Мир 19" для применения амбулаторно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральное медико-биологическое агентство России подало заявление в министерство здравоохранения на применение препарата от COVID-19 "Мир 19", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

В пресс-службе уточнили, что агентство подало в министерство заявку на применение препарата от коронавируса "Мир 19" для медицинского использования в амбулаторном звене в первые дни после подтверждения диагноза COVID-19.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав России заявку на регистрацию вакцины против коронавируса "Конвасэл".

Речь идет об эмульсии для внутримышечного введения. Объем одной дозы препарата составляет 0,5 миллилитра. Срок годности вакцины – полгода.

Также в начале января текущего года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров допустил возможность выпуска зарубежных вакцин от коронавируса в стране.

