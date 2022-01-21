ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины против коронавируса "Конвасэл"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав России заявку на регистрацию вакцины против коронавируса "Конвасэл".

Речь идет об эмульсии для внутримышечного введения. Объем одной дозы препарата составляет 0,5 миллилитра. Срок годности вакцины – полгода.

Ранее сообщалось, что назальная форма вакцины от коронавируса станет доступна в РФ в первом квартале 2022 года.

Отмечается, что вакцина будет особенно эффективна против "Омикрон"-штамма. По словам экспертов, назальная форма поможет не только защитить от нового варианта коронавируса, но и предотвратить передачу вируса.

