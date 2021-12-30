Набор добровольцев для исследования назальной вакцины в РФ начнется 15 января

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Набор добровольцев для испытаний назальной вакцины против коронавируса в России стартует 15 января 2022 года. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

"После того как первые люди будут набраны, сразу же начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых", – рассказал специалист.

Он продолжил, что планируется составить разные группы. В некоторые из них будут входить привитые добровольцы, в другие – люди без вакцины.

"Самая большая сложность будет набрать тех, кто не привит и не переболел", – объяснил Гинцбург.

Ранее эксперт рассказывал об эффективности назальной вакцины от COVID-19. По мнению ученого, данный препарат позволит создать еще один барьер для проникновения вируса в организм человека.

До этого Гинцбург допускал применение назальной вакцины от коронавируса для аллергиков. Он отмечал, что препарат стоит использовать только при отсутствии обострения заболевания.

Специалист также заявлял, что у назальной вакцины пока не выявлено никаких побочных действий. По его словам, вопрос о возможности использования препарата вместо обычной прививки пока остается открытым.