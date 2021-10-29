Гинцбург рассказал о назальной вакцине от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Прививаться назальной вакциной от COVID-19 нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, этот вопрос еще предстоит изучить, рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае (прививаться нужно. – Прим. ред.) не чаще, чем раз в полгода. Может быть и реже", – приводит слова ученого РИА Новости.
Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом. Об этом Гинцбург рассказал ранее. Ученый подчеркнул, даст ли это 100% защиту, пока еще так же предстоит выяснить в ходе клинических исследований.
13 октября министерство здравоохранения РФ выдало Центру Гамалеи разрешение на проведение второго этапа клинических исследований назальной вакцины от коронавируса.
Препарат "Гам-КОВИД-Вак", или "Спутник V", в виде спрея проверят на 500 взрослых добровольцах. Исследования проведут на базе центра "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Разрешение на испытания выдано до 31 декабря 2023 года.
Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 рассказал, что использование назальной вакцины от коронавируса в качестве бустера для "Спутника V" безопасно. Эксперт подчеркнул, что иммунитет – системная вещь, поэтому вакцинация в виде укола все равно необходима, чтобы познакомить организм с патогеном.
В Москве начали отбор подростков на II этап испытаний вакцины от ковида
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