Гинцбург рассказал о назальной вакцине от COVID-19

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Прививаться назальной вакциной от COVID-19 нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, этот вопрос еще предстоит изучить, рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае (прививаться нужно. – Прим. ред.) не чаще, чем раз в полгода. Может быть и реже", – приводит слова ученого РИА Новости.

Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом. Об этом Гинцбург рассказал ранее. Ученый подчеркнул, даст ли это 100% защиту, пока еще так же предстоит выяснить в ходе клинических исследований.

13 октября министерство здравоохранения РФ выдало Центру Гамалеи разрешение на проведение второго этапа клинических исследований назальной вакцины от коронавируса.

Препарат "Гам-КОВИД-Вак", или "Спутник V", в виде спрея проверят на 500 взрослых добровольцах. Исследования проведут на базе центра "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Разрешение на испытания выдано до 31 декабря 2023 года.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 рассказал, что использование назальной вакцины от коронавируса в качестве бустера для "Спутника V" безопасно. Эксперт подчеркнул, что иммунитет – системная вещь, поэтому вакцинация в виде укола все равно необходима, чтобы познакомить организм с патогеном.