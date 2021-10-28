Проценко заявил о риске повторного заражения COVID-19 спустя шесть месяцев

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о риске повторного заражения коронавирусом спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания.

"Поэтому опять есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться", – сказал Проценко в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об основных рисках отказа от вакцинации. В ведомстве предупредили, что у перенесших коронавирус в 5,6 раза увеличивается риск эректильной дисфункции, а также 33% перенесших COVID-19 страдают от нервно-психологических расстройств.

