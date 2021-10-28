Мясников рассказал, можно ли на 100% защититься от коронавируса

В Центре имени Гамалеи допустили, что вакцинация против коронавируса "Спутником V" вместе с назальной иммунизацией смогут практически на 100% защитить от COVID-19. Разбираемся, какова вероятность, что ученым удастся найти способ полностью блокировать коронавирус.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Формула 100%-й защиты

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что иммунизация "Спутником V" с последующей ревакцинацией назальной вакциной сможет полностью защитить от заражения коронавирусом.





Александр Гинцбург директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот.

Специалист добавил, что при иммунизации назальной вакциной создается независимый барьер для проникновения вируса на уровне местного иммунитета.

О том, что доклинические испытания "Спутника V" в виде спрея для носа уже завершились, Гинцбург сообщал еще в августе. Препарат представляет собой второй компонент этой вакцины, который при помощи специальной насадки на шприц распыляется в нос.

В октябре министерство здравоохранения РФ выдало Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второго этапа клинических исследований.

Планируется, что препарат "Спутник V" в виде спрея проверят на 500 взрослых волонтерах. Разрешение на испытания выдали до конца 2023 года. Их будут проводить в Санкт-Петербурге на базе центра "Эко-безопасность".



Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19

Мнение врачей

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью с Москвой 24 усомнился, что комбинация внутримышечной и назальной вакцины "Спутник V" даст абсолютную защиту.





Александр Мясников врач и телеведущий Абсолютная только смерть, и то, как мы знаем, тебя теоретически могут клонировать через какое-то количество лет. Поэтому абсолютной защиты нет и быть не может.

Тем не менее врач согласился, что сочетание этих вакцин, вероятно, будет эффективным инструментом в борьбе с коронавирусом. "Комбинация вакцины внутримышечной с учетом ревакцинации плюс назальная вакцина в теории может дать неплохую защиту и привести к снижению заболеваемости", – пояснил Мясников.

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов отметил, что добавление назальной вакцины к внутримышечной усилит защиту от коронавируса. Однако он тоже усомнился в формировании 100%-го щита от COVID-19.





Александр Чепурнов профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Идея сама по себе очень хорошая. Этот подход правильный и перспективный. Защитный эффект должен быть лучше.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова в беседе с Москвой 24 назвала разработку назальной вакцины правильным шагом. Тем не менее, по ее словам, 100%-й защиты от коронавируса в принципе быть не может.

"Невозможно представить себе вакцину, которая 100% действует и защищает абсолютно всех. Все равно найдется человек с такой генетикой, которому не поможет никакая вакцина", – подчеркнула Баранова.





Анча Баранова профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Наша история предыдущих инфекций и хронических заболеваний ослабляет иммунную систему. У кого-то герпес, кто-то страдает онкологическим заболеванием и прошел химиотерапию, что подкосило его иммунитет. Поскольку эти события происходят со временем, то чем старше мы становимся, тем больше нагрузка на нас.

Чем старше человек, тем меньше вероятность, что он сохранил рабочий иммунитет, заключила специалист.