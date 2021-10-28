Мясников рассказал, можно ли на 100% защититься от коронавируса

В Центре имени Гамалеи допустили, что вакцинация против коронавируса "Спутником V" вместе с назальной иммунизацией смогут практически на 100% защитить от COVID-19. Разбираемся, какова вероятность, что ученым удастся найти способ полностью блокировать коронавирус.
Формула 100%-й защиты
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что иммунизация "Спутником V" с последующей ревакцинацией назальной вакциной сможет полностью защитить от заражения коронавирусом.
Специалист добавил, что при иммунизации назальной вакциной создается независимый барьер для проникновения вируса на уровне местного иммунитета.
О том, что доклинические испытания "Спутника V" в виде спрея для носа уже завершились, Гинцбург сообщал еще в августе. Препарат представляет собой второй компонент этой вакцины, который при помощи специальной насадки на шприц распыляется в нос.
В октябре министерство здравоохранения РФ выдало Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второго этапа клинических исследований.
Планируется, что препарат "Спутник V" в виде спрея проверят на 500 взрослых волонтерах. Разрешение на испытания выдали до конца 2023 года. Их будут проводить в Санкт-Петербурге на базе центра "Эко-безопасность".
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Мнение врачей
Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью с Москвой 24 усомнился, что комбинация внутримышечной и назальной вакцины "Спутник V" даст абсолютную защиту.
Тем не менее врач согласился, что сочетание этих вакцин, вероятно, будет эффективным инструментом в борьбе с коронавирусом. "Комбинация вакцины внутримышечной с учетом ревакцинации плюс назальная вакцина в теории может дать неплохую защиту и привести к снижению заболеваемости", – пояснил Мясников.
Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов отметил, что добавление назальной вакцины к внутримышечной усилит защиту от коронавируса. Однако он тоже усомнился в формировании 100%-го щита от COVID-19.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова в беседе с Москвой 24 назвала разработку назальной вакцины правильным шагом. Тем не менее, по ее словам, 100%-й защиты от коронавируса в принципе быть не может.
"Невозможно представить себе вакцину, которая 100% действует и защищает абсолютно всех. Все равно найдется человек с такой генетикой, которому не поможет никакая вакцина", – подчеркнула Баранова.
Чем старше человек, тем меньше вероятность, что он сохранил рабочий иммунитет, заключила специалист.