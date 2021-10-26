Врач объяснил, ждать ли новой волны COVID после массового возвращения туристов из Египта

Российские туристы массово бронируют туры в Египет на ноябрьские праздники. Туроператоры убеждены, что причиной этому послужила длинная нерабочая неделя в России, объявленная для борьбы с коронавирусом. Очевидно, что многие восприняли ее как повод отдохнуть за границей на море. Рассказываем, ждать ли взрывной волны заболеваемости по возвращении отдыхающих в Россию и как обстоят дела с безопасностью в самом Египте.



Ажиотаж вокруг Египта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Туроператоры зафиксировали рекордный спрос на туры в Египет по сравнению с другими зарубежными направлениями на ноябрьские нерабочие дни, рассказала телеканалу Москва 24 исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.





Майя Ломидзе исполнительный директор Ассоциации туроператоров Египет побил все рекорды. Туроператоры не дают сумму общую по всем отелям. Но в каждом отеле, который так или иначе популярен на российском рынке, на данный момент осталось по два-три-пять мест на даты начиная с 30 октября.

25 октября в АТОР добавили, что рейсы в Египет на ноябрьские праздники заполнены больше чем на 75%. В частности, 26 октября из международного аэропорта Хабаровск впервые вылетел прямой рейс в Египет. В организации отмечают, что спрос на туры в Египет вырос в разы именно на даты, в которые объявили нерабочую неделю в Москве и регионах.

Основной поток россиян в Египте бронирует гостиницы в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, при этом предпочтения отдыхающих разделились примерно пополам, подчеркнули в АТОР. Стоит отметить, что чартерные рейсы в курортные города Египта будут доступны только с 9 ноября.

Ажиотаж вокруг Египта привел к тому, что туристы вынуждены по несколько часов простаивать в очередях по прилете. В соцсетях появилось видео, на котором толпа россиян, в том числе и с детьми, стоит в очереди на вход в аэропорту Шарм-эль-Шейха и эмоционально требует запустить их.



В аэропорту Шарм-эль-Шейха образовались очереди на вход

Меры безопасности в Египте

Основатель туристического агентства Полина Гербер рассказала Москве 24 о том, что в египетских отелях и аэропортах противоэпидемиологические меры безопасности соблюдаются довольно формально.





Полина Гербер основатель туристического агентства На бумаге все хорошо и красиво. Для галочки все меры соблюдаются. Но в реальности все уже устали от ограничений и следовать правилам мало кто готов.

Полина Гербер отметила, что власти в Египте ввели требование о наличии бумажного сертификата о вакцинации или тестировании на цветном бланке лаборатории с мокрой печатью и указанием всех данных пассажира. При этом на практике такой сертификат требуют "далеко не всегда и не везде", добавила специалист.





Полина Гербер основатель туристического агентства В аэропортах уже давно ввели повышенные проверки людей и багажа. Что, конечно же, хорошо в плане безопасности, но плохо с точки зрения распространения инфекции. Толпы людей, многие из них без масок, а ждать приходится долго.

Гербер подчеркнула, что на курортах Египта в ресторанах столы с едой находятся за лентой, при этом обслуживать себя самому, как раньше, больше нельзя, теперь это делает официант.

"Накладывает выбранные блюда и отдает тарелку. С одной стороны, теперь никто не сможет потрогать еду руками или, скажем, чихнуть на нее. Но с другой – множество людей все равно собираются около ленты. Многие без масок, и, естественно, все без перчаток", – заявила собеседница Москвы 24.

При этом соблюдение масочного режима и повышенных мер безопасности всецело зависит от отеля и его руководства, добавила Гербер.

"В одном отеле за этим строго следят, на каждом углу стоят антисептики, в то время как в других даже официанты и повара маски носят на подбородке", – подчеркнула эксперт.

Гербер не рекомендовала ехать в Египет невакцинированным россиянам, отметив низкий уровень медицины в Египте.



Ждать ли новой волны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Москвой 24 напомнила, что нерабочие дни ввели для борьбы с распространением коронавируса в России.





Тамара Фролова член комитета Госдумы по охране здоровья Я обращаюсь к жителям нашей страны. Посидите дома, побудьте с семьей, не рискуйте здоровьем, не усугубляйте и без того накалившуюся эпидемиологическую ситуацию. Сейчас выискивать путевки и выезжать отдыхать – это безрассудство, ставит под угрозу всех.

"Если все будут соблюдать меры безопасности, как задумано, то они дадут эффект и ситуация разрешится благополучно. Цепочка контактов прервется, если люди будут соблюдать ограничения", – добавила депутат.

В свою очередь, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что поездки наших соотечественников в Египет негативно отразятся на общем уровне заболеваемости как в этой зарубежной стране, так и в России после их возвращения.

"У коронавируса медианный инкубационный период до появления симптомов – 6 дней. У половины людей симптомы заражения проявятся на 6-й день. Поэтому если заболевшие россияне полетят в Египет на неделю, то симптомы у них проявятся на отдыхе. Если они заболеют на отдыхе, то почувствуют симптомы уже по возвращении", – сказал Крючков.

В то же время вероятность заразиться в толпе в аэропорту не так высока, как кажется на первый взгляд, добавил врач. "Если бы вокруг были все заразные, вероятность была бы очень высокая. Но вокруг не все заразные. Скорее всего, среди заразных будет один человек на самолет", – сказал специалист.

В салоне самолета больной пассажир представляет опасность в первую очередь для сидящих на соседних креслах и для ближайших рядов спереди и сзади, добавил Крючков.

По возвращении из Египта врач рекомендует пассажирам сдать в аэропорту антигенный тест и ПЦР-тест. "Антигенный тест дает ответ через 30 минут. Правда, стоит помнить, что его точность ниже, чем у ПЦР", – заявил иммунолог.

Врач рекомендует прилетевшим из аэропорта туристам добираться до дома не на общественном транспорте, а на такси. Первые 6–10 дней лучше избегать скоплений людей.

Ранее гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил о том, что некоторые иностранные государства могут ввести дополнительные ограничения на въезд для туристов из России в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в стране.

