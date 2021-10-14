Россия с 9 ноября снимет ограничения на рейсы в курортные города Египта

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Россия с 9 ноября снимет ограничения на осуществление регулярных и чартерных полетов в курортные города Египта. Об этом сообщает Оперштаб.

"[Принято решение] снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта – города Хургада и Шарм-эш-Шейх", – говорится в сообщении.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью приостановлено в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли.

Ранее власти Египта ввели новый порядок оформления туристических виз. Теперь путешественники из России и других стран могут получить документ для въезда в страну в режиме онлайн.

Для получения электронной визы необходимо подать заявление на сайте министерства внутренних дел Египта и оплатить консульский сбор. Для одноразового посещения страны он составляет 25 долларов (1 812 рублей), для многократного – 60 долларов (4 350 рублей). Срок оформления документа – 24 часа.

По прибытии в Египет туристу необходимо предъявить заграничный паспорт, распечатку электронной визы, представить маршрут путешествия и данные о бронировании гостиницы.