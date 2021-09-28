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Туризм

11:45

Кубань стала самым популярным внутренним направлением на ноябрьские праздники

туризм

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Среди внутренних направлений для путешествий на ноябрьские праздники первое место заняла Кубань, сообщает АТОР.

"Туроператоры назвали топ-5 направлений, по которым сейчас больше всего продаж туров на школьные каникулы и ноябрьские праздники. Ожидаемо этот рейтинг возглавляет Краснодарский край, где в топе спроса – отдых в отелях Сочи и Красной Поляны", – отмечается в сообщении.

Также в список востребованных среди туристов российских направлений вошли Крым, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Кроме того, россияне выбирают Казань, Алтайский край, Подмосковье и санаторный отдых в разных регионах страны.

Ранее были названы популярные места для отдыха россиян осенью. Стало известно, что также большинство россиян (29%) предпочитают отдыхать осенью на курортах Крыма. Среди доступных зарубежных направлений лучшими назвали Турцию и Египет, Грецию, Кипр и Черногорию.

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