Названы популярные направления для отдыха россиян осенью

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Большинство россиян (29%) предпочитают отдыхать осенью на курортах Крыма, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Второе место по популярности оказалось у Сочи и Санкт-Петербурга (по 28,7%). Также россияне осенью посещают Калининград (9%), Москву (8,5%) и Казань (5%).
Среди доступных зарубежных направлений лучшими для осеннего отдыха россияне назвали Турцию (34,5%) и Египет (8,7%), Грецию (5%), Кипр (4,8%) и Черногорию (2,9%).
В материале говорится, что самым популярным транспортом, на котором добираются до места назначения, является самолет (72,5%). На поезде предпочитают ехать 13,5% путешественников, на автомобиле – 12,6%, на автобусе – 1,4%.
Ранее аналитики сервиса Tutu.ru выяснили, в какие города россияне летали летом чаще всего. Так, самым популярным направлением поездок стал Ереван с вылетом из Москвы. Туда было оформлено 9% билетов.
В тройку популярных направлений также вошли Кишинев и Бишкек. За ними в перечне следуют перелеты из Москвы в Баку, Самарканд, Анталью, Стамбул, Ош, Минск, Бургас и Ташкент.
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