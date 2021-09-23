Россияне почти не бронируют отдых зимой из-за нестабильной ситуации с COVID-19 – АТОР

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Россияне почти не бронируют отдых на предстоящую зиму из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в мире с COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
"Броней на декабрь – январь практически нет по всем направлениям, глубина продаж маленькая. Народ боится далеко бронировать, все может измениться", – объяснила эксперт.
Однако, как уточнила исполнительный директор АТОР, одно из популярных зимних направлений – Египет. Но на данный момент нельзя назвать его доступным для всех россиян из-за высокой стоимости путевок.
"Увеличение количества рейсов, конечно, приведет к увеличению потока, но поскольку все рейсы регулярные, то стоимость туров по-прежнему остается достаточно высокой, что не позволяет достичь того уровня продаж, на который потенциально претендует Египет как массовое направление", – отметила Ломидзе.
Ранее в АТОР назвали государства, выдающие туристам из России шенгенскую визу. Как отмечается, среди стран, попавших в список, – Австрия, Венгрия, Греция и Португалия. Также принимают заявки на оформление туристических виз центры Исландии и Франции. Однако есть одно условие: заявители должны быть вакцинированы препаратами, одобренными ВОЗ или Евросоюзом.
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