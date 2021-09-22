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Туризм

16:56

В АТОР назвали страны, выдающие шенгенские визы россиянам

туризм

Фото: ТАСС/Анна Майорова

В Ассоциации туроператоров России назвали государства, выдающие туристам из России шенгенскую визу. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Как отмечается, среди стран, попавших в список, – Австрия, Венгрия, Греция и Португалия. На территорию этих государств российские туристы смогут въехать вне зависимости от прививочного статуса. Тот же, кто имеет документ о прививке препаратом "Спутник V", сможет полететь в Эстонию.

Также принимают заявки на оформление туристических виз центры Исландии и Франции. Однако есть одно условие: заявители должны быть вакцинированы препаратами, одобренными ВОЗ или Евросоюзом.

Ранее несколько европейских стран возобновили выдачу шенгенских виз. С 1 октября заявления начнет принимать Финляндия, выдает визы и Италия.

На прошлой неделе власти Великобритании распорядились смягчить введенные из-за пандемии коронавируса правила въезда в страну. Новый регламент действует как для России, так и для ряда других государств. Как рассказал глава британского Минтранса Грант Шэпс, полностью привитым путешественникам достаточно будет сдать тест на коронавирус по приезде в Англию.

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