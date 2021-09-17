Великобритания смягчила правила въезда для привитых одобренными в стране вакцинами

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Власти Великобритании распорядились смягчить введенные из-за пандемии коронавируса правила въезда в страну. Об этом сообщает ТАСС.
Новый регламент действует как для России, так и для ряда других государств. Как рассказал глава британского Минтранса Грант Шэпс, полностью привитым путешественникам достаточно будет сдать тест на коронавирус по приезде в Англию.
Специалист уточнил, что частичная отмена ограничений напрямую связана с успехами вакцинации населения – привились почти 90% жителей страны старше 16 лет.
В то же время в Минтрансе уточнили, что послабления будут действовать исключительно для привитых препаратами, зарегистрированными в Соединенном Королевстве. Для остальных 10-дневный карантин останется обязательным.
"Пассажиры, которые не будут считаться полностью привитыми одобренными вакцинами в соответствии с английскими правилами международных поездок, по-прежнему должны будут сдавать анализ (на коронавирус. – Прим. ред.) перед вылетом, ПЦР-анализы на второй и восьмой день после прилета, а также самоизолироваться на 10 дней после прибытия из стран, не входящих в красный список", – говорится в документе ведомства.
Важно, что российские вакцины Великобритания пока не признала.
Накануне сообщалось, что власти Эстонии освободили привитых российскими вакцинами против коронавируса от необходимости тестироваться и изолироваться при въезде в страну. Тем, кто прошел процедуру, также разрешено участвовать в массовых мероприятиях на территории государства.
В тот же день министерство внутренних дел Финляндии продлило ограничения по коронавирусу на границе с Россией и рядом других стран. Запрет введен на срок до 10 октября.
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