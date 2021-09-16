Ирландия возобновила выдачу виз туристам из России

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Визовые центры Ирландии возобновили выдачу краткосрочных виз туристам в 11 городах России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Краткосрочную визу категории С можно получить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове. Подать заявление на получение визы можно только по предварительной записи.

Документ позволяет посещать Ирландию с целью туризма и изучения английского языка. Раньше российские туристы ездили в эту страну по британской визе, сейчас въезд по ней приостановлен.

При этом туроператоры сомневаются, что Ирландия будет востребованным направлением в России, поскольку там еще не признаны отечественные вакцины, а также действует обязательное условие двухнедельного карантина.

Ранее министерство внутренних дел Финляндии продлило до 10 октября ограничения по коронавирусу на границе с Россией и другими странами.

Въезд в страну доступен для тех, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств.

