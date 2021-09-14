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С 1 октября Финляндия расширит прием визовых заявлений от ряда россиян. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминена.
"Мы решили расширить прием заявление в наших российских представительствах с 1 октября 2021 года", – сказал Туоминен.
Заявления визовые центры начнут принимать от двух категорий граждан. В их число вошли россияне, чья цель поездки деловая, и туристы, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная Финляндией на срок не менее двух лет.
При этом расширение приема заявлений не меняет срок действия установленных ограничений на въезд в страну.
Ранее в России увеличили число рейсов в Финляндию. В Хельсинки из Санкт-Петербурга теперь летают до 14 рейсов в неделю.
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