Финляндия продлила ограничения на границе с Россией из-за COVID-19

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Правительство Финляндии продлило ограничения на внешней границе, включая российскую границу, введенные из-за COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Финляндии.

"Ограничения на въезд на внешней границе продлены до 19 сентября", – говорится в сообщении.

Как уточняется, также изменения внесли в перечень стран с незначительной заболеваемостью COVID-19, которым разрешено въезжать в Финляндию без представления документации о коронавирусе.

Ограничения на въезд будут восстановлены для граждан Албании, Боснии и Герцеговины, Канады. Постановление вступает в силу 23 августа.

В июле жители Финляндии получили рекомендации временно отказаться от поездок в Россию из-за ситуации с COVID-19. На границе с Россией были увеличены масштабы тестирования прибывающих из РФ. В частности, приезжающих направляют на повторный тест через 72 часа после приезда.

