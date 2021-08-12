Россияне с отрицательным ПЦР-тестом смогут въехать в Венгрию без карантина – посольство

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Неавкцинированные туристы из России смогут въехать в Венгрию без карантина, предоставив отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщается на сайте посольства Венгрии в Москве.
"В соответствии с поправками к распоряжению правительства Венгрии об ограничениях на въезд в страну, в качестве исключения из этих ограничений разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведенным в России в течение 72 часов до въезда", – заявили в диппредставительстве.
Уточняется, что обладателям отрицательных ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации будут выдавать однократные туристические визы. К заявлению на визу необходимо приложить оплаченный билет, код бронирования авиакомпании или гостиницы.
Заявления на получение шенгена будут приниматься только для поездок, совершаемых в течение 3 месяцев с момента подачи документов.
"При возникновении подозрений относительно действительных намерений въехать в Венгрию в качестве целевой страны заявление будет отклонено", – подчеркнули в посольстве.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) полагают, что смягчение правил въезда в Венгрию может привести к увеличению спроса на туры в эту страну. В ассоциации пояснили, что среди активных туристов в России высока доля тех, кто до сих пор не вакцинировался от коронавируса. Разрешение на посещение страны при наличии отрицательного ПЦР-теста может серьезно простимулировать спрос на отдых в Венгрии.
Уже с текущей недели посольство Венгрии начнет постепенно увеличивать количество временных слотов для подачи документов на получение визы. Высокий спрос на туры в этом направлении наблюдается с июля: 27 числа российским туристам разрешили въезд в страну при условии прохождения всех этапов вакцинации. Смягчение правил может увеличить популярность поездок в Венгрию.
Венгрия открыла границы для привитых россиян
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