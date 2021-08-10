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Туризм

17:05

Эксперты рассказали, как россиянам сэкономить на путешествии по стране

туризм

Фото: Depositphotos/dedivan1923

Россиянам рассказали, как сэкономить на отпуске, планируя поездки по стране, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на аналитиков сервиса BlaBlaCar.

По словам специалистов, рекомендуется заранее искать номера в отелях с помощью специализированных сайтов. Также следует почитать отзывы, чтобы не испортить поездку.

"Постарайтесь забронировать жилье без предоплаты. Это поможет вам сэкономить время и деньги в случае, если на месте окажется, что номер не соответствует фотографиям и описанию", – сообщают аналитики.

Также, как уточнили специалисты, следует подписаться на рассылки авиакомпаний: это позволит в числе первых узнавать о выгодных ценах на перелеты. Билеты с вылетом в выходные и праздники могут быть дороже, чем рейс в будни. Утренние и ночные рейсы, по словам экспертов, будут бюджетнее.

Отмечается, что потратить меньше средств можно и на экскурсии, если организовывать их самому. Кроме этого, во многих городах бывают дни, когда посетить музеи, выставки, фестивали и другие мероприятия можно бесплатно. За такими событиями можно следить в группах в социальных сетях.

Ранее эксперты назвали среднюю цену тура на курортах Египта. Она составляет 60 тысяч рублей на двоих. Как уточнила управляющий директор туроператора "Библио-Глобус" Ирина Костенко, на сегодняшний день глубина продаж туров в Египет составляет три месяца. После возобновления полетов на египетские курорты отправились 1,3 тысячи отдыхающих.

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