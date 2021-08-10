Эксперты назвали среднюю цену тура на курортах Египта

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Эксперты назвали среднюю стоимость тура в Египет. Она составляет 60 тысяч рублей на двоих, сообщает газета "Известия".

"Недельный отдых на курорте Хургады при двухместном размещении полным пакетным туром стоит от 60 тысяч рублей, на курорте Шарм-эль-Шейха – от 75 тысяч рублей", – отметила управляющий директор туроператора "Библио-Глобус" Ирина Костенко.

Как уточнила специалист, на сегодняшний день глубина продаж туров в Египет составляет три месяца. После возобновления полетов на египетские курорты отправились 1,3 тысячи отдыхающих. По словам экспертов, сейчас замечен большой спрос на полеты в страну, стабильный до осенних школьных каникул. Однако большой рост бронирования туроператоры ждут к зимнему сезону.

Напомним, с 9 августа возобновились прямые рейсы из Москвы в Египет. Первые туристы отправились в Хургаду в 05:10. Для поездки с собой нужно обязательно иметь прививочный сертификат или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Справка на английском языке должна быть снабжена QR-кодом или штрихкодом, который при сканировании открывает именно данные человека, а не сайт лаборатории.

