Первые туристы чартерного рейса в Хургаду рассказали об обстановке в Египте

После шестилетнего перерыва российские туристы вновь прилетели на курорты Египта. Возобновление регулярного сообщения между двумя странами стартовало 9 августа. Первые туристы рассказали Москве 24, как их встретили в аэропорту и какая обстановка царит на курорте.



Фото: Москва 24/Александр Горностаев

На Красное море после 6 лет ожидания

Первый рейс с 298 пассажирами отправился в Хургаду из Домодедово утром 9 августа. Следом вылетел другой борт из терминала D международного аэропорта Шереметьево. Туристы туроператора "TUI Россия" отправились на курорт. Гендиректор туроператора Тарас Демура выразил надежду на то, что в ближайшее время восстановят полноформатное авиасообщение с курортами Египта и полеты разрешат выполнять из всех аэропортов России.

В диалоге с Москвой 24 в пресс-службе туроператора сообщили, что россияне соскучились по отдыху на Красном море и уже проявляют большой интерес к путешествиям в Египет.





пресс-служба туроператора "TUI Россия" Наш рейс сегодня прибыл первым, он вылетел с загрузкой 100%. Продажи идут активно, но мы ожидаем, что сейчас, когда первые туристы уже начали свой отдых на египетских курортах, те, кто не спешил бронировать, активизируются. Люди действительно скучали по Красному морю, колориту Египта, его атмосфере.

Представитель туроператора отметил, что Египет популярен у семей с детьми и путешественников, которые любят активный отдых. "Основное преимущество – непродолжительный перелет, уникальные исторические достопримечательности, богатый подводный мир Красного моря, а также возможность прикоснуться к христианским святыням", – сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас из отечественных перевозчиков только авиакомпания "Россия" может совершать рейсы в Египет. Для обеспечения безопасности россиян перевозчик заключил соглашение с АО "Шереметьево Безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады. Самолеты компании будут вылетать из России в Египет пять раз в неделю.

Ранее Росавиация также выдала допуски на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх авиакомпаниям "Аэрофлот", "Победа", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air. Однако допуском они смогут воспользоваться, если Оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Встречают с песнями и цветами

Москвич Иван Петров прибыл в Хургаду первым чартерным рейсом 9 августа. Он рассказал Москве 24, что у туристов дважды проверили документы о вакцинации или справку с результатами ПЦР-теста – при регистрации на рейс и при посадке в самолет. Также на борту необходимо было заполнить документ, указав, были ли контакты с больными COVID-19 в последние 14 дней и есть ли у путешествующих симптомы заболевания.

По словам мужчины, россиян в Египте очень ждали. Трап самолета был украшен шариками в цветах египетского флага, а каждому туристу вручили розу и угостили свежевыжатым соком манго.

Иван Петров также рассказал, что в отелях хорошо знают русский язык, а персонал носит специальные значки с надписью "Вакцинирован".





Иван Петров Нас тут очень сильно ждали. Люди приветливые, выучили много русских слов, например "привет" и "с возвращением". В аэропорту туристов встречают русской музыкой. Звучала песня "Обстановка по кайфу" и другие.

По словам мужчины, туристов пока немного, но местные ожидают поток ближе к сентябрю – октябрю. А пока всем прибывшим из России дали возможность бесплатно съездить на экскурсию в город Луксор.

Жительница Подмосковья Оксана Темникова также прибыла в Хургаду 9 августа. На отдых в Египет она вылетела впервые. "Долетели мы прекрасно, самолет был заполнен на 100%, включая бизнес-класс. Очень много семей с маленькими детьми", – рассказала Оксана в диалоге с Москвой 24.





Оксана Темникова Встретили нас с улыбкой. Сказали: "Мы так рады россиянам!" Нам подарили цветы, вручили какие-то сумочки с подарками. Все улыбаются, фотографируются с туристами. Туристы тоже радуются, что долетели.

Оксана обратила внимание на наличие охраны в аэропорту. "Они держатся достаточно незаметно, но они есть. Мне кажется, каждые 20 метров стоит секьюрити. Ни к кому не пристают, внимательно за нами наблюдают, с улыбкой", – рассказала россиянка. Кроме того, она сообщила, что процесс прохождения таможенного контроля и оплаты визы (25 долларов) прошел довольно быстро, очередей не было.

Туристы отмечают, что в аэропорту все ходят в масках, но на территории отелей можно передвигаться уже без средств защиты.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

"Мы любим русских туристов"

Кроме самих туристов, радуются возобновлению чартерного авиасообщения с Россией и русскоговорящие гиды в Египте. "Мы очень рады, что русские туристы опять прилетели в Египет. Мы очень довольны", – рассказал Москве 24 гид и организатор экскурсий в Хургаде Саед Салама.





Саед Салама гид и организатор экскурсий в Хургаде За 6 лет, когда русские туристы не прилетали, у нас было не очень хорошо. Много людей потеряли работу, многие отели закрылись. Теперь мы надеемся, что все восстановится. Пять рейсов в неделю – это немного, но для начала это очень хорошо.

Салама также отметил, что египетская сторона сделала все для обеспечения безопасности россиян. Уровень заболеваемости коронавирусом в Египте также очень низкий, сообщил он. Некоторые из русскоговорящих гидов, которые на время отсутствия россиян уезжали работать в другие страны (Турцию, Таиланд, Занзибар) теперь рассматривают вариант возвращения.

Гид также подчеркнул, что русских туристов в Египте очень любят за их щедрость и дружелюбность. По его словам, россиян очень ждут на курортах и надеются, что турпоток скоро восстановится и все будут отдыхать в комфорте и безопасности.

Запрет на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты был введен в 2015 году после крушения самолета авиакомпании "Когалымавиа", который совершал рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Распоряжение об отмене запрета подписал 8 июля 2021 года Владимир Путин.