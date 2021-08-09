Первые туристы чартерного рейса в Хургаду рассказали об обстановке в Египте

После шестилетнего перерыва российские туристы вновь прилетели на курорты Египта. Возобновление регулярного сообщения между двумя странами стартовало 9 августа. Первые туристы рассказали Москве 24, как их встретили в аэропорту и какая обстановка царит на курорте.
На Красное море после 6 лет ожидания
Первый рейс с 298 пассажирами отправился в Хургаду из Домодедово утром 9 августа. Следом вылетел другой борт из терминала D международного аэропорта Шереметьево. Туристы туроператора "TUI Россия" отправились на курорт. Гендиректор туроператора Тарас Демура выразил надежду на то, что в ближайшее время восстановят полноформатное авиасообщение с курортами Египта и полеты разрешат выполнять из всех аэропортов России.
В диалоге с Москвой 24 в пресс-службе туроператора сообщили, что россияне соскучились по отдыху на Красном море и уже проявляют большой интерес к путешествиям в Египет.
Представитель туроператора отметил, что Египет популярен у семей с детьми и путешественников, которые любят активный отдых. "Основное преимущество – непродолжительный перелет, уникальные исторические достопримечательности, богатый подводный мир Красного моря, а также возможность прикоснуться к христианским святыням", – сообщили в пресс-службе компании.
Сейчас из отечественных перевозчиков только авиакомпания "Россия" может совершать рейсы в Египет. Для обеспечения безопасности россиян перевозчик заключил соглашение с АО "Шереметьево Безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады. Самолеты компании будут вылетать из России в Египет пять раз в неделю.
Ранее Росавиация также выдала допуски на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх авиакомпаниям "Аэрофлот", "Победа", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air. Однако допуском они смогут воспользоваться, если Оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах.
Встречают с песнями и цветами
Москвич Иван Петров прибыл в Хургаду первым чартерным рейсом 9 августа. Он рассказал Москве 24, что у туристов дважды проверили документы о вакцинации или справку с результатами ПЦР-теста – при регистрации на рейс и при посадке в самолет. Также на борту необходимо было заполнить документ, указав, были ли контакты с больными COVID-19 в последние 14 дней и есть ли у путешествующих симптомы заболевания.
По словам мужчины, россиян в Египте очень ждали. Трап самолета был украшен шариками в цветах египетского флага, а каждому туристу вручили розу и угостили свежевыжатым соком манго.
Иван Петров также рассказал, что в отелях хорошо знают русский язык, а персонал носит специальные значки с надписью "Вакцинирован".
По словам мужчины, туристов пока немного, но местные ожидают поток ближе к сентябрю – октябрю. А пока всем прибывшим из России дали возможность бесплатно съездить на экскурсию в город Луксор.
Жительница Подмосковья Оксана Темникова также прибыла в Хургаду 9 августа. На отдых в Египет она вылетела впервые. "Долетели мы прекрасно, самолет был заполнен на 100%, включая бизнес-класс. Очень много семей с маленькими детьми", – рассказала Оксана в диалоге с Москвой 24.
Оксана обратила внимание на наличие охраны в аэропорту. "Они держатся достаточно незаметно, но они есть. Мне кажется, каждые 20 метров стоит секьюрити. Ни к кому не пристают, внимательно за нами наблюдают, с улыбкой", – рассказала россиянка. Кроме того, она сообщила, что процесс прохождения таможенного контроля и оплаты визы (25 долларов) прошел довольно быстро, очередей не было.
Туристы отмечают, что в аэропорту все ходят в масках, но на территории отелей можно передвигаться уже без средств защиты.
"Мы любим русских туристов"
Кроме самих туристов, радуются возобновлению чартерного авиасообщения с Россией и русскоговорящие гиды в Египте. "Мы очень рады, что русские туристы опять прилетели в Египет. Мы очень довольны", – рассказал Москве 24 гид и организатор экскурсий в Хургаде Саед Салама.
Салама также отметил, что египетская сторона сделала все для обеспечения безопасности россиян. Уровень заболеваемости коронавирусом в Египте также очень низкий, сообщил он. Некоторые из русскоговорящих гидов, которые на время отсутствия россиян уезжали работать в другие страны (Турцию, Таиланд, Занзибар) теперь рассматривают вариант возвращения.
Гид также подчеркнул, что русских туристов в Египте очень любят за их щедрость и дружелюбность. По его словам, россиян очень ждут на курортах и надеются, что турпоток скоро восстановится и все будут отдыхать в комфорте и безопасности.
Запрет на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты был введен в 2015 году после крушения самолета авиакомпании "Когалымавиа", который совершал рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Распоряжение об отмене запрета подписал 8 июля 2021 года Владимир Путин.