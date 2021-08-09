В АТОР рассказали, когда подешевеют туры в Египет

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Падение цен на туры в Египет, с которым Россия 9 августа возобновила полеты, может произойти, если Оперштаб разрешит увеличить число рейсов на курорты Красного моря. Об этом в интервью телеканалу "Дождь" заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
"Если Оперштаб откроет квоты, то мы даже рассчитываем, что на 10–15 тысяч рублей цена турпакета будет дешевле после увеличения количества рейсов", – сказал он.
На данный момент цены на туры в Египет в среднем начинаются от 70 тысяч рублей, однако эксперты полагают, что стоимость снизится в ближайшее время.
Ранее первый после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта самолет авиакомпании EgyptAir приземлился в Хургаде. Лайнер с 298 пассажирами на борту отправился в курортный город из Домодедово 9 августа в 05:10 по Москве.
В настоящее время из отечественных авиакомпаний только "Россия" может совершать рейсы в Египет. Для обеспечения безопасности россиян перевозчик заключил соглашение с АО "Шереметьево безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады. Самолеты компании будут вылетать из России в Египет пять раз в неделю.
Росавиация также выдала допуски на регулярные рейсы на курорты Красного моря "Аэрофлоту", "Победе", S7, Smartavia, "Уральским авиалиниям", Nordwind и Azur Air. Однако они смогут воспользоваться допусками только в том случае, если Оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах.
Первый после возобновления авиасообщения самолет из России приземлился в Хургаде
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