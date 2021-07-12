Россиянам рассказали, как устроена система "все включено" в Египте

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Рост цен на продукты в Египте вынуждает местных отельеров экономить на еде и напитках для гостей, рассказал владелец крупного турагентства в Хургаде Мохаммед Шабир. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалист отметил, что поднимать цены на жилье в стране нельзя из-за высокой конкуренции.

"Начинают мухлевать с качеством и количеством еды. Алкогольные напитки удешевляют: льют из пакетов вместо нормального вина бормотуху, а разливное пиво откровенно разбавляют. Даже несчастная кока-кола – и та разбавлена. Мне на самом деле страшно про это рассказывать – вы ездить в all inclusive нигде в мире не захотите", – сказал Шабир.

По его словам, трех- и четырехзвездочные гостиницы в Египте тратят на одного отдыхающего около тысячи рублей в день. На эти деньги курортника обеспечивают питанием, напитками, также средства идут на оплату электричества, зарплату обслуживающему персоналу.



"Естественно, еда закупается в основном импортная, у оптовых поставщиков: самая дешевая мороженая курятина, такая же говядина и рыба, что в кашу расползается, ничего свежего вы не дождетесь. Выезжают гостиничные рестораны на овощах – они в Египте в сезон недорогие, копейки стоят, поэтому кушайте их в первую очередь. Отели дешевеют каждый год процентов на пять, и выход для них такой – положить на блюдо еще больше риса", – поделилась сотрудница турагентства Людмила Маркова (имя изменено. – Прим. ред.).

Менеджеры отелей придумывают различные способы для того, чтобы сэкономить. В частности, после обеда у бассейна они предлагают съесть пиццу. По их предположениям, это снизит аппетит у отдыхающих во время ужина.



Виктория Мельникова хозяйка мини-гостиницы в Хургаде На 14 долларов в сутки вам дадут много овощей, мелкую рыбу, нарубленную курицу в соусе, гору булочек и сладкого, дарующих быстрое насыщение. Причем круассаны и прочая выпечка не испечены только что, а являются замороженными полуфабрикатами. Мясо идет небольшими кусочками с подливкой, вместе с запеченными кабачками или баклажанами.

Она добавила, что морепродукты также являются консервированными, хоть и подают их под видом свежих.

Мохаммед Шабир посоветовал обращать внимание на стоимость проживания в гостиницах, поскольку четырехзвездочные отели в Египте могут сильно отличаться друг от друга.



"Наивно думать, что если ваш номер на двоих стоит 50 долларов в сутки, вам за эти деньги подадут оленя на вертеле, фаршированного черной икрой. Египет далеко не копеечная страна – та же курица-гриль на улице продается за 240 рублей – совсем как в Москве. То, что отпускники не доели вчера, им сервируют сегодня – просто в другом виде", – сказал Шабир.

Он пояснил, что в гостиницах пытаются заполнить тарелки туристов различной едой до попадания туда мяса – овощами, рисом, макаронами, пиццей.

"Однако могу вам сказать точно – качество продуктов строго проверяют, поэтому массовых отравлений не было очень давно. Приезжают инспекторы санинспекции, причем сегодня одна комиссия, а через два дня внезапно нагрянет другая: взяток они не берут даже при высоком уровне коррупции в Египте, у них солидная зарплата. Стоит отелю накормить людей просроченными продуктами, его моментально закрывают", – заверил владелец турагентства Шабир.



Этот факт объясняет то, что гостям часто подают сухую курицу или говядину. Так в ресторанах перестраховываются от полусырых блюд.



Имад Элсебаи менеджер гостиницы "Арабелла" Качество и количество еды с напитками на all inclusive зависит от уровня отеля и цены номера. По-моему, это предельно ясно. В то же время я рад сообщить: у нас в принципе исключена любая подача гостям хоть чуть-чуть несвежих продуктов, за этим тщательно наблюдают.

Людмила Маркова добавила, что система all inclusive представляет собой некую игру: туристы едят больше, чем дома, а гостиницы ищут способы всячески сэкономить. Уточняется, что при такой системе кухни отелей стараются использовать всю еду без отходов.

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