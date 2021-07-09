Российским туристам рассказали о способах получения визы в Египет

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Россияне, собирающиеся на отдых в Египет, могут получить визу в аэропорту этой страны, а также в посольстве или консульстве. Однако из-за пандемии коронавируса на прием необходимо записаться заранее. Об этом рассказал советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз.

"Тому, кто едет на курорт, можно получить визу в аэропорту", – приводит его слова РИА Новости.

Накануне, 8 июля, Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому снимается рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров на курорты Египта. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее глава государства отменил указ о запрете на полеты чартерных рейсов на курорты Египта, принятый в 2015 году.

Запрет на поездки в Египет был введен в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Диспетчеры потеряли связь с лайнером Airbus A321 компании "Когалымавиа", который вскоре разбился. По данным ФСБ, причиной катастрофы стал теракт.