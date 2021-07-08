Путин отменил запрет на чартерные рейсы в Египет

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Владимир Путин отменил принятый в 2015 году указ, согласно которому был введен запрет на полеты чартерных рейсов на курорты Египта. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий"; <...> Указ президента РФ от 2 января 2018 года № 7 "О внесении изменений в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий", – говорится в документе.

Запрет на поездки в Египет был введен в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Тогда совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург лайнер Airbus A321 компании "Когалымавиа" пропал с радаров через 30 минут после взлета. Вскоре он начал стремительно терять высоту и столкнулся с землей. В результате трагедии погибли 224 человека.

Позже в ФСБ причиной катастрофы назвали теракт: эксперты нашли среди обломков и в багаже следы взрывчатки – бомба сработала во время полета.

