Турция принимает туристов из РФ, привитых любой из российских вакцин

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Российские туристы могут въехать на территорию Турции, предъявив сертификат о вакцинации от коронавируса любой зарегистрированной в России вакциной. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство туризма Турции.

В ведомстве отметили, что турист должен пройти полный курс вакцинации не менее чем за 14 дней до въезда в страну. Сертификат должен быть составлен на английском языке.

Кроме того, в Турцию могут приехать и россияне, которые перенесли COVID-19 в течение последних шести месяцев. Это возможно при наличии результатов анализа, подтверждающего присутствие антител.

Непривитым и непереболевшим туристам для въезда понадобится предъявить результаты отрицательного ПЦР-теста, который был сделан не ранее чем за 72 часа до путешествия. Исключение из данных правил составляют лишь дети до 6 лет.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона" и "Спутник Лайт".

Ранее Греция ужесточила правила въезда для россиян. Все туристы из России, прибывающие в страну, с 30 июня должны предъявлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста. На данное требование не влияет факт вакцинации.