Названо самое популярное зарубежное направление у российских туристов

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Самым популярным на лето направлением зарубежного отдыха у российских туристов оказалась Греция. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сервис бронирования отелей Ostrovok.ru.
В число востребованных у россиян греческих городов вошли Афины, Салоники, Ираклион, а также остров Санторини. Кроме того, в пятерку популярных направлений попали ОАЭ, Египет, Кипр и Абхазия.
Уточняется, что российские туристы бронируют отели со средней стоимостью проживания 8 800 рублей за ночь. Это цифра не изменилась по сравнению с показателем 2019 года.
Ранее сообщалось, что российские туристы, прибывая в Грецию, могут предъявить все необходимые документы на русском языке. В их число входит свидетельство о полной вакцинации, осуществленной не позже чем за 14 дней до приезда в страну, а также отрицательный ПЦР-тест или тест на антитела с положительным результатом.
Кроме того приезжающим нужно будет показать QR-код, подтверждающий заполнение формы PLF за 24 часа до прибытия.
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