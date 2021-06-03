Туристы смогут предъявить документы о вакцинации на русском языке, посещая Грецию

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Прибывая в Грецию, российские туристы могут предъявить все необходимые документы на русском языке. В их числе сертификат о вакцинации и справки о тестах на коронавирус. Об этом рассказал глава департамента маркетинга представительства в РФ и СНГ Греческой национальной туристической организации (EOT) Илиас Тсонос.

"Документы могут быть в электронном и в печатном виде. Они нужны туристам старше 5 лет", – цитирует его "Интерфакс".

Тсонос уточнил, что приезжающим понадобится предъявить QR-код, подтверждающий заполнение формы PLF за 24 часа до прибытия в страну, свидетельство о полной вакцинации, осуществленной не позже чем за 14 дней до приезда, а также отрицательный ПЦР-тест или тест на антитела с положительным результатом. Все перечисленные документы могут быть на русском языке.

Между тем директор представительства EOT в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу подчеркнул, что не имеет значение, каким из российских препаратов привит турист: им может быть как "Спутник V", так и другие.

Тонос напомнил об ограничительных мерах, действующих в Греции и распространяющихся в том числе и на иностранцев. Так, все общественные места, в том числе музеи, доступны для посещения только с соблюдением санитарных норм. Действуют также ограничения по количеству человек в одном помещении, которые, однако, не распространяются на членов одной семьи.

Ранее сообщалось, что Греция продлила до 7 июня порядок въезда иностранных граждан, включая россиян. Он предполагает, что россиянам не потребуется карантин при въезде в страну. Однако туристы обязаны предоставить сертификат вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном COVID-19 и наличии антител.

