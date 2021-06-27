Греция ужесточает правила въезда для россиян

Все туристы из России, прибывающие в Грецию, с 30 июня должны будут предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста.

На данное требование не влияет факт вакцинации. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.