Власти Греции обязали россиян проходить тест на коронавирус на границе

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Власти Греции обязали туристов и путешественников из России проходить ПЦР-тест или экспресс-тест на границе. Об этом сообщает РИА Новости.

Совместное министерское решение было опубликовано в официальной правительственной газете. Постановление вступит в силу с 6:00 среды, 30 июня.

Согласно новым правилам, въезжающих в страну после тестирования будут переводить в специальную контрольную зону. Здесь они обязаны находится до выдачи результата проверки на COVID. В случае положительного теста последует временное ограничение.

Греция открыла границы для туристов с 14 мая. 26 мая власти страны продлили до 3 июля порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, требования оставались прежними.