Израиль может открыться для российских туристов осенью – Минтуризм страны

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Открытие границ Израиля для российских туристов ожидается осенью текущего года. На данный момент стороны обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство туризма страны.

"Обсуждения на эту тему идут уже давно, но конкретных результатов пока нет. Израиль в ближайшее время откроется для индивидуальных вакцинированных туристов в рамках третьего этапа пилотного проекта по возвращению въездного туризма", – пояснил директор департамента минтуризма Израиля в РФ и СНГ, советник израильского посольства в Москве Владимир Шкляр, добавив, что России в этом проекте пока нет.

Он напомнил, что с конца мая Израиль внес Россию в список стран с максимальным риском из-за роста заболеваемости COVID-19. До 27 июня гражданам страны, за исключением особых случаев, запрещено посещать Россию. Таким образом, открытие границ будет зависеть от развития эпидемситуации. Шкляр полагает, что это может случиться уже осенью.

Он также уточнил, что сейчас иностранные туристы – кроме граждан Греции и Кипра, с которыми заключены соглашения о взаимном признании сертификатов вакцинации – должны проходить два ПЦР-теста: один, сделанный не ранее, чем за три дня до вылета, и второй – при въезде в страну. Пока не ясно, сохранится ли это требование для российских туристов, отмечает Шкляр.

Ранее, 22 июня, Россия возобновила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.

Специальная инспекционная группа, состоявшая из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма, оценила ситуацию в аэропорту – алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, возможность сделать тест в случае подозрения на коронавирус. Кроме того, проверялось наличие ПЦР-лабораторий в аэропорту и при отелях.

До этого открыть границы с Турецкой Республикой планировалось 1 июля из-за перегруженности российских курортов.

