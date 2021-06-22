Аналитики рассказали о возросшем спросе на авиабилеты в Турцию

Фото: depositphotos/MarcinSl1987
Среди всех открывающихся стран наибольший спрос отмечается на авиабилеты из России в Турцию, следует из аналитических данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Результаты есть в распоряжении RT.
Специалисты проанализировали количество поисковых запросов 19 и 20 июня и сопоставили со средними ежедневными показателями.
Выяснилось, что в прошедшие выходные авиабилеты в Турцию искали в три с половиной раза чаще. Россияне интересуются поездками в Анталью (48% поисков), Стамбул (41%) и Даламан (4%).
Также более чем вдвое вырос спрос на поездки в Болгарию. Больше всего люди интересовались Бургасом (63%), Варной (19%) и Софией (17%). Италией интересовались на 35% чаще, Иорданией – на 20%, Ирландией – на 25%.
Одновременно с возросшим интересом к Турции, Болгарии, Италии, Иордании, Ирландии сократился спрос на другие направления. Так, пользователи Сети стали реже искать билеты в Хорватию и Сербию, в Армению и на Кипр.
При этом колебаний спроса по таким направлениям, как Греция, США, Северная Македония не наблюдалось.
Ранее в Росавиации заявили, что полеты в Турцию будут выполняться из 32 городов РФ. Авиасообщение между странами официально возобновляется с 22 июня.
Туроператоры рассказали, насколько заполнены рейсы в Турцию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: