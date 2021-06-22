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Туризм

08:26

Аналитики рассказали о возросшем спросе на авиабилеты в Турцию

туризм

Фото: depositphotos/MarcinSl1987

Среди всех открывающихся стран наибольший спрос отмечается на авиабилеты из России в Турцию, следует из аналитических данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Результаты есть в распоряжении RT.

Специалисты проанализировали количество поисковых запросов 19 и 20 июня и сопоставили со средними ежедневными показателями.

Выяснилось, что в прошедшие выходные авиабилеты в Турцию искали в три с половиной раза чаще. Россияне интересуются поездками в Анталью (48% поисков), Стамбул (41%) и Даламан (4%).

Также более чем вдвое вырос спрос на поездки в Болгарию. Больше всего люди интересовались Бургасом (63%), Варной (19%) и Софией (17%). Италией интересовались на 35% чаще, Иорданией – на 20%, Ирландией – на 25%.

Одновременно с возросшим интересом к Турции, Болгарии, Италии, Иордании, Ирландии сократился спрос на другие направления. Так, пользователи Сети стали реже искать билеты в Хорватию и Сербию, в Армению и на Кипр.

При этом колебаний спроса по таким направлениям, как Греция, США, Северная Македония не наблюдалось.

Ранее в Росавиации заявили, что полеты в Турцию будут выполняться из 32 городов РФ. Авиасообщение между странами официально возобновляется с 22 июня.

Туроператоры рассказали, насколько заполнены рейсы в Турцию

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